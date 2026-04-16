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ATP-Turnier in München: Altmaier im Achtelfinale gescheitert

Altmaier in München ausgeschieden

Der 28 Jahre alte Kempener unterliegt dem slowakischen Qualifikanten Alex Molcan.
Revanche geglückt beim BMW Open: Daniel Altmaier besiegt Marin Čilić nach starker Leistung in zwei Sätzen und zeigt sich im Vergleich zu den Australian Open deutlich verbessert.
SID
Der 28 Jahre alte Kempener unterliegt dem slowakischen Qualifikanten Alex Molcan.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in München im Achtelfinale gescheitert. Der 27 Jahre alte Kempener unterlag dem Qualifikaten Alex Molcan aus der Slowakei in einem umkämpften Match 4:6, 6:7 (10:12).

Dabei vergab Altmaier im Tiebreak des zweiten Durchgangs drei Satzbälle. Nach 1:43 Stunden unterlief ihm beim dritten Matchball vom Molcan einer seiner zahlreichen Fehler.

Damit ist von ursprünglich sechs Deutschen im Hauptfeld nur noch Alexander Zverev im Turnier. Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger trifft in seinem Achtelfinale am Nachmittag auf den Kanadier Gabriel Diallo.

ATP-Turnier in München: Altmeier leistet sich zu viele Fehler

Der in der Weltrangliste auf Position 56 geführte Altmaier hatte in der ersten Runde den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien ausgeschaltet.

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Gegen den 28 Jahre alten Molcan, der in der ersten Runde den an Nummer drei gesetzten Kasachen Alexander Bublik besiegt hatte, unterliefen ihm 34 vermeidbare Fehler, vor allem in entscheidenden Phasen der ansonsten weitgehend ausgeglichenen Begegnung. Sein Gegner, nur die Nummer 166 der Weltrangliste, spielte weitaus sicherer.

Als erster Spieler hatte zuvor Francisco Cerundolo das Viertelfinale erreicht. Der an Nummer 5 gesetzte Argentinier besiegte die Niederländer Boris von de Zandschulp 6:3, 6:0.

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