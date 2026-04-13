Tennis: Deutsche Enttäuschung in München

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in München als erster von sechs deutschen Tennisprofis ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Karlsruher unterlag dem Belgier Alexander Blockx, der eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte, am ersten Turniertag nach 1:28 Stunden 6:7 (2:7), 2:6. Hanfmann ließ sich im ersten Satz nach einem Sturz am rechten Knie behandeln, schien aber nicht weiter beeinträchtigt zu sein.
Deutsche Enttäuschung in München
Der Karlsruher Hanfmann unterliegt dem Belgier Alexander Blockx. Die anderen fünf Deutschen um Titelverteidiger Alexander Zverev spielen am Dienstag.
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Nach der krankheitsbedingten Absage von Jan-Lennard Struff greifen die fünf anderen deutschen Spieler am Dienstag ins Turniergeschehen ein. Titelverteidiger Alexander Zverev trifft dabei auf den Serben Miomir Kecmanovic. Außerdem bestreiten Diego Dedura (Berlin), Marko Topo (Gräfelfing), Justin Engel (Nürnberg) und Daniel Altmaier (Kempen) ihre Auftaktmatches.
Der 21 Jahre alte Blockx, ehemals die Nummer eins der Weltrangliste bei den Junioren, trifft im Achtelfinale auf Vorjahresfinalist Ben Shelton. Der US-Amerikaner hatte beim 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 gegen seinen als „Lucky Loser“ ins Hauptfeld gerutschten Landsmann Emilio Nava mehr Mühe als erwartet.