Tennis: Schnelles Struff-Aus in Madrid

SID 24.04.2026 • 12:09 Uhr Der deutsche Routinier findet keine Mittel gegen einen US-Amerikaner und verabschiedet sich schnell aus Madrid.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sich chancenlos beim ATP-Masters in Madrid verabschiedet. Gegen den an Position 33 gesetzten US-Amerikaner Alex Michelsen fand der 35 Jahre alte Routinier aus Warstein kein Rezept. Struff unterlag in rund 57 Minuten Spielzeit mit 2:6, 1:6.

In einer schwierigen Saison hatte sich Struff enorm über seinen Auftakterfolg in der spanischen Hauptstadt gegen den Franzosen Alexandre Müller gefreut – gegen Michelsen stand er aber von Beginn an auf verlorenem Posten. Immer wieder setzte sein Kontrahent den Tour-Dauerbrenner enorm unter Druck.