Becker und Stich bei Gedenkfeier für Pilic

SID 18.04.2026 • 17:17 Uhr In München versammeln sich alle Spieler, die unter dem verstorbenen Kapitän und Turnierdirektor den Davis Cup gewonnen haben.

In Anwesenheit aller deutschen Davis-Cup-Sieger hat der MTTC Iphitos beim ATP-Turnier in München des im September verstorbenen Niki Pilic gedacht. „Für uns war Niki mehr als ein Coach“, sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen stellvertretend für seine ehemaligen Mitspieler Boris Becker, Michael Stich, Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen und Marc-Kevin Goellner über den ehemaligen Kapitän der Mannschaft.

Die glorreichen sieben waren erkennbar ergriffen und hatten teilweise Tränen in den Augen. „Du wirst immer unser Coach bleiben“, schloss der 60 Jahre alte Kühnen seine kurze Ansprache auf dem Centre Court. Pilic war selbst jahrelang auch Direktor des ATP-Turniers in München gewesen. Deutschland hatte er 1988, 1989 und 1993 zum Davis-Cup-Titel geführt. Pilic, der 86 Jahre alt wurde, gilt auch als Entdecker und Förderer von Novak Djokovic.