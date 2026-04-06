Burruchaga verpasst ersten Turniersieg auf der ATP-Tour

SID 06.04.2026 • 06:59 Uhr Der Sohn des argentinischen WM-Helden von 1986 muss sich im Finale von Houston geschlagen geben.

Der argentinische Tennisprofi Román Andrés Burruchaga hat seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour verpasst. Der Sohn des Siegtorschützen der Fußball-WM 1986, Jorge Burruchaga, musste sich im Finale des Sandplatzturniers in Houston/Texas dem an Nummer vier gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul mit 1:6, 6:3, 5:7 geschlagen geben. Der Weltranglisten-77. vergab dabei drei Matchbälle.

Burruchaga begann sehr nervös und hatte im ersten Satz keine Chance. Gegen den 56 Plätze höher notierten Paul kämpfte er sich im zweiten Durchgang aber eindrucksvoll zurück und führte im dritten 5:3, ehe Paul doch noch einmal wieder kam. Für den US-Amerikaner war es der fünfte ATP-Titel.