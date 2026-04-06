Der argentinische Tennisprofi Román Andrés Burruchaga hat seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour verpasst. Der Sohn des Siegtorschützen der Fußball-WM 1986, Jorge Burruchaga, musste sich im Finale des Sandplatzturniers in Houston/Texas dem an Nummer vier gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul mit 1:6, 6:3, 5:7 geschlagen geben. Der Weltranglisten-77. vergab dabei drei Matchbälle.
Burruchaga verpasst ersten Turniersieg auf der ATP-Tour
Der Sohn des argentinischen WM-Helden von 1986 muss sich im Finale von Houston geschlagen geben.
Der Argentinier Roman Andres Burruchaga
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Burruchaga begann sehr nervös und hatte im ersten Satz keine Chance. Gegen den 56 Plätze höher notierten Paul kämpfte er sich im zweiten Durchgang aber eindrucksvoll zurück und führte im dritten 5:3, ehe Paul doch noch einmal wieder kam. Für den US-Amerikaner war es der fünfte ATP-Titel.
Burruchaga hatte zum ersten Mal in seiner Karriere ein Endspiel der Tour erreicht. Der Vater des 24-Jährigen hatte sich 1986 unsterblich gemacht. Beim 3:2-Sieg der Argentinier um Diego Maradona im Finale von Mexiko-Stadt gegen die deutsche Nationalmannschaft erzielte der Stürmer kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer.