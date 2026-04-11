Chancenlos gegen Sinner: Zverev verpasst Finale in Monte Carlo

SID 11.04.2026 • 15:10 Uhr Beim 1:6, 4:6 kassiert der Hamburger seine dritte Pleite binnen vier Wochen gegen den Südtiroler.

Andere Woche, anderer Belag, gleicher Ausgang: Alexander Zverev hat auch das dritte Halbfinal-Duell mit Jannik Sinner binnen vier Wochen klar verloren. Beim Masters von Monte Carlo unterlag der gebürtige Hamburger nach einer vor allem zu Anfang arg fehlerhaften Darbietung dem eiskalten Südtiroler 1:6, 4:6 und kassierte seine achte Niederlage in Folge gegen Sinner – zum fünften Mal in Serie ohne Satzgewinn.

Anders als bei den beiden Hartplatz-Pleiten in Indian Wells (2:6, 4:6) und Miami (3:6, 6:7), bei denen er zumindest phasenweise mithielt, hatte Zverev auf seinem Lieblingsuntergrund Sand diesmal nicht den Hauch einer Chance. Mitunter erinnerte das Duell in seiner Einseitigkeit an das 0:6, 1:6 beim Paris-Masters im Oktober und machte zunächst wenig Hoffnungen für die French Open ab dem 24. Mai – auch wenn Zverev im zweiten Satz etwas besser ins Spiel fand. Aber: Keine einzige Breakchance erarbeitete er sich, schaffte es nur einmal bis zu einem 30:30.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Samstag der Spanier Carlos Alcaraz und der monegassische Lokalmatador Valentin Vacherot gegenüber. Verliert Alcaraz, ist Sinner ab Montag wieder Weltranglistenerster. Andernfalls spielen die Dauerrivalen Sinner und Alcaraz am Sonntag um die Nummer eins.