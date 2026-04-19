„Ein Traum“: Premierensieg für deutsches Tennis-Doppel

SID 19.04.2026 • 13:30 Uhr Jakob Schnaitter und Mark Wallner sichern sich beim ATP-Turnier in München in einem spannenden Finale ihren ersten Titel.

Jakob Schnaitter und Mark Wallner haben beim ATP-Turnier in München für eine große Überraschung gesorgt. Die beiden bayerischen Tennisprofis gewannen auf der Anlage des MTTC Iphitos den Titel im Doppel und damit ein Preisgeld von 157.320 Euro. In ihrem dritten Finale auf der ATP-Tour war es ihr erster Sieg, dabei bezwangen die Lokalmatadoren Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti 6:4, 6:7 (4:7), 12:10.

„Verrückt, das kann man noch gar nicht glauben“, sagte Schnaitter (30/Wasserburg am Inn). „Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht“, ergänzte Wallner (30/München), „eine unglaubliche Geschichte“. Das Duo hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, es ist die die vierte deutsche Paarung, die in München den Doppel-Wettbewerb gewonnen hat. Zuvor war dies Udo Riglewski/Michael Stich (1990), Michael Berrer/Rainer Schüttler (2008) und Kevin Krawietz/Andreas Mies (2022) gelungen.

Schnaitter und Wallner spielen seit 2022 zusammen, ihr Debüt auf der ATP-Tour feierten sie vor zwei Jahren in München mit einer Wildcard. Im vergangenen Jahr verloren sie die Endspiele in Bukarest und Almaty. In der Weltrangliste tauchen sie im Einzel nicht mehr auf. Im Doppel sind sie mittlerweile als Team auf Rang 13 im ATP-Jahresranking geklettert.

In der jüngeren Vergangenheit hatte im Doppel vor allem Krawietz Erfolg: Im Zusammenspiel mit Mies gewann er vier Titel, unter anderem zweimal die French Open (2019 und 2020). Mit Tim Pütz gewann er mittlerweile drei Turniere, unter anderen die ATP-Finals (2024) und zuletzt das Masters in Monte Carlo. Dort siegten 1992 auch Boris Becker und Michael Stich.