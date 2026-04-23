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Tennis: Hanfmann triumphiert im "Nervenspiel"

Hanfmann triumphiert im „Nervenspiel“

Yannick Hanfmann kämpft sich in die zweite Runde in Madrid. Dort wartet jedoch eine schwere Aufgabe.
Erfolgreicher Auftakt für Yannick Hanfmann
Erfolgreicher Auftakt für Yannick Hanfmann
© picture alliance/SID/Philippe Ruiz
SID
Yannick Hanfmann kämpft sich in die zweite Runde in Madrid. Dort wartet jedoch eine schwere Aufgabe.

Tennisprofi Yannick Hanfmann steht nach einem couragierten Auftritt in der zweiten Runde des ATP-Masters in Madrid. Der 34-Jährige setzte sich am Donnerstag mit 6:4, 6:7 (3:7), 7:5 gegen den US-Amerikaner Marcos Giron durch.

Auch Jan-Lennard Struff hatte sein Auftaktduell bereits für sich entschieden. Alexander Zverev muss an Position zwei gesetzt die erste Runde nicht bestreiten.

Tennis: „Das war ein Nervenspiel“

„Ich bin zufrieden, dass ich gewonnen habe. Das war ein Nervenspiel“, sagte Hanfmann am Sky-Mikrofon: „Ich fühle mich wohl hier in Madrid, heute war mit Sicherheit nicht mein bestes Match. Aber ich kann mich steigern.“

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Hanfmann überzeugte in der spanischen Hauptstadt vor allem mit seiner Dominanz bei eigenem Aufschlag. Er gab im ersten Satz nur drei Punkte bei eigenem Service ab und ließ keinen Breakball zu. Der zweite Durchgang war dann wesentlich enger und ging im Tiebreak an den US-Amerikaner. Hanfmann behielt in der entscheidenden Phase aber die Nerven und und nutzte nach 2:23 Stunden Spielzeit seinen fünften Matchball.

Die nächste Aufgabe des Weltranglisten-60. wird aber wohl ungleich schwerer. Dann trifft der deutsche Routinier auf Sandplatzspezialist Francisco Cerúndolo aus Argentinien, der in Madrid an Position 16 gesetzt ist.

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