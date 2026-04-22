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Erfolgserlebnis für Struff in Madrid

Erfolgserlebnis für Struff in Madrid

Der routinierte Warsteiner lieferte zum Auftakt eine überzeugende Vorstellung ab.
Jan-Lennard Struff hat seinen Auftakt in Madrid gewonnen
Jan-Lennard Struff hat seinen Auftakt in Madrid gewonnen
© picture alliance/SID/Philippe Ruiz
SID
Der routinierte Warsteiner lieferte zum Auftakt eine überzeugende Vorstellung ab.

Erfolgserlebnis für Jan-Lennard Struff: Der 35 Jahre alte Tennisprofi hat beim Sandplatz-Masters in Madrid seine Auftakthürde genommen. Struff, der zuletzt seinen Start beim Turnier in München erkrankt abgesagt hatte, setzte sich gegen den Franzosen Alexandre Müller mit 7:6 (7:3), 6:0 durch. Zuvor hatte Struff in diesem Jahr in einem Hauptfeld auf der ATP-Tour erst ein Match gewonnen.

In Panik gerate er deswegen nicht, hatte Struff kurz vor seiner Absage in München gesagt. „Es hilft natürlich, dass man viele Dinge in der Karriere schon durchlebt hat“, sagte er und gab zu: „So eine Situation fühlt sich generell nicht gut an. Das ist einfach normal. Der Umgang damit ist das Wichtige.“ Er versuche, sich „das Selbstverständnis“ durch Training und viele Matches wieder zu erarbeiten, fügte Struff hinzu und wurde nun belohnt.

Das Turnier in der Höhe der spanischen Hauptstadt mag Struff besonders gerne. 2023 gelang ihm mit dem Finaleinzug bei dem hochklassig besetzten Event einer der größten Erfolge seiner Karriere, ein Jahr später kam Struff immerhin ins Achtelfinale. Zweimal brachte er dabei den spanischen Tennisstar Carlos Alcaraz an den Rand einer Niederlage.

Gegen Müller, Nummer 95 der Weltrangliste, lag Struff schnell mit zwei Breaks in Rückstand, kämpfte sich aber wieder heran und bewies auch im Tiebreak starke Nerven. Der zweite Satz verlief dann einseitig.

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