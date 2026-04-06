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Frühes Altmaier-Aus beim Masters in Monte Carlo

Frühes Altmaier-Aus in Monte Carlo

Der Davis-Cup-Spieler kämpft sich gegen den Tschechen Tomas Machac in einen dritten Satz, muss sich am Ende aber geschlagen geben.
In Bukarest zuletzt im Viertelfinale: Altmaier
In Bukarest zuletzt im Viertelfinale: Altmaier
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
SID
Der Davis-Cup-Spieler kämpft sich gegen den Tschechen Tomas Machac in einen dritten Satz, muss sich am Ende aber geschlagen geben.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Monte Carlo die zweite Runde verpasst. Der 27 Jahre alte Kempener unterlag in der ersten Runde dem Tschechen Tomas Machac 4:6, 6:1, 3:6 und schied beim mit rund sechs Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier an der Côte d’Azur frühzeitig aus.

Der Davis-Cup-Spieler hatte bis zu seinem jüngsten Auftritt in Bukarest (Viertelfinaleinzug) in der gesamten Saison kein einziges Match auf ATP-Tour-Level gewonnen. Beim Challenger-Turnier in Neapel hatte der Weltranglisten-49. zuvor mit dem Einzug ins Finale Selbstvertrauen gesammelt.

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen in Monte Carlo nun auf Alexander Zverev. Der Tokio-Olympiasieger hat in seiner Wahlheimat ein Freilos für die erste Runde und bestreitet seinen Auftakt erst in der zweiten Runde gegen den Chilenen Cristian Garin.

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