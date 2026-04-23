Madrid: Altmaier verpasst Runde zwei

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Masters in Madrid an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 27-Jährige unterlag dem Argentinier Juan Manuel Cerúndolo am Donnerstag 4:6, 4:6. Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff hatten zuvor ihre Auftaktduelle für sich entschieden. Der an Position zwei gesetzte Topspieler Alexander Zverev steigt in der zweiten Runde ein.
Altmaier scheitert an Auftakthürde
Der Kempener legt ordentlich los, muss sich beim Masters in Madrid aber dennoch früh geschlagen geben.
Altmaier verpasst den Einzug in die zweite Runde
© picture alliance/SID/Philippe Ruiz
Altmaier, der beim Turnier in München zuletzt im Achtelfinale ausgeschieden war, legte ordentlich los und ging mit 3:0 in Führung. Dennoch gab er den ersten Satz aus Hand.
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Auch im zweiten Satz führte Altmaier, nach etwas mehr als einer Stunde musste sich der Kempener jedoch geschlagen geben. Auch beim Masters in Monte Carlo war Altmaier Anfang April in der ersten Runde gescheitert.
Zverev trifft in seiner Auftaktpartie in Runde zwei auf den Argentinier Mariano Navone. Hanfmann bekommt es mit dem Sandplatzspezialisten Francisco Cerúndolo (Argentinien) zu tun, der in Madrid an Position 16 gesetzt ist. Für Struff geht es gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen.