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Madrid Masters: Zverev nach Umweg in Runde drei

Zverev rutscht nur kurz aus

Die deutsche Nummer eins setzte sich in drei Sätzen durch. In Runde drei wartet der Franzose Terence Atmane auf Alexander Zverev.
Steht in Madrid in Runde drei: Alexander Zverev
Steht in Madrid in Runde drei: Alexander Zverev
© AFP/SID/Thomas COEX
SID
Die deutsche Nummer eins setzte sich in drei Sätzen durch. In Runde drei wartet der Franzose Terence Atmane auf Alexander Zverev.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Madrid nach einem Auftaktsieg in die dritte Runde eingezogen. Der 29 Jahre alte Hamburger setzte sich mit etwas mehr Mühe als gedacht 6:1, 3:6, 6:3 gegen den Argentinier Mariano Navone durch.

Zverev, der zum Auftakt ein Freilos hatte, erwischte den besseren Start und entschied den ersten Satz in nur 23 Minuten für sich. Sein an Weltranglistenposition 45 geführter Gegner hatte vor allem mit dem ersten Aufschlag Probleme.

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Im zweiten Durchgang ging Navone mit 3:0 in Führung, nahm Zverev im Verlauf ein zweites Aufschlagspiel ab und glich in Sätzen aus. Dank eines frühen Breaks im entscheidenden dritten Satz fand die deutsche Nummer eins zu anfänglicher Stärke zurück und erreichte die nächste Runde.

Dort trifft Zverev, der das Turnier in Madrid 2018 und 2021 gewinnen konnte, am Montag auf den Franzosen Terence Atmane.

Yannick Hanfmann hatte am Vormittag 1:6, 5:7 gegen den an Position 16 gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo verloren.

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