München: Altmaier und Zverev nacheinander gefordert

SID 15.04.2026 • 21:43 Uhr Erst legt der Kempener auf dem Center Court vor, dann duelliert sich der Tokio-Olympiasieger um den Einzug in das Viertelfinale.

Deutscher Doppelpack auf dem Center Court: Daniel Altmaier und Alexander Zverev kämpfen nacheinander beim ATP-Turnier in München um den Einzug in das Viertelfinale.

Der Kempener Altmaier trifft am Donnerstag im zweiten Spiel des Tages auf den Slowaken Alex Molcan, im Anschluss duelliert sich der an Nummer eins gesetzte Tokio-Olympiasieger Zverev mit Gabriel Diallo aus Kanada.

Tennis: Zverev in München auch im Doppel gefordert

Titelverteidiger Zverev hatte den Serben Miomir Kecmanovic zum Auftakt erst nach zähem Ringen 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) geschlagen. Nach seinem Spiel gegen Diallo ist er am Donnerstag auch noch im Doppel an der Seite des Brasilianers Marcelo Melo gegen Sadio Doumbia und Fabien Reboul aus Frankreich gefordert. Das deutsche Duo Jakob Schnaitter und Mark Wallner bestreitet hier das erste Match des Tages gegen den Tschechen Petr Nouza und Bart Stevens aus den Niederlanden.

Nach seinem Sandplatz-Auftakt beim Masters in Monte Carlo, wo er beim dritten Turnier in Serie im Halbfinale an Jannik Sinner scheiterte, ist München für Zverev der zweite Härtetest auf seinem Lieblingsbelag auf dem Weg zu den French Open. In der bayrischen Landeshauptstadt greift er nach seinem vierten Titel nach 2017, 2018 und 2025.