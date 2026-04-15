Verletzungs-Schock bei Alcaraz - French Open in Gefahr?

SID 15.04.2026 • 18:47 Uhr Carlos Alcaraz ist am Handgelenk verletzt. Das Aus bringt die Vorbereitung des Spaniers auf die French Open durcheinander. Noch ist offen, wie lange er pausieren muss.

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz hat weniger als sechs Wochen vor Beginn der French Open einen gesundheitlichen Rückschlag kassiert.

Wie der Weltranglistenzweite am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt gab, ist sein ATP-Heimspiel in Barcelona aufgrund von Schmerzen im rechten Handgelenk vorzeitig beendet. Wie lange Alcaraz pausieren muss und ob der Griff nach dem Titel-Hattrick beim zweiten Grand Slam des Jahres in Paris (24. Mai bis 7. Juni) in Gefahr ist, ist unklar.

Alcaraz: „Schwerwiegendere Verletzung“

„Ich werde das Turnier nicht fortsetzen können“, sagte Alcaraz einen Tag nach seinem 6:4, 6:2 zum Auftakt gegen den Finnen Otto Virtanen: „Ich habe gespürt, wie mein Handgelenk bei einem Return während des Spiels nachgab. Nach den Untersuchungen haben wir festgestellt, dass es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handelt, als wir alle erwartet hatten, und ich muss auf meinen Körper hören, damit es mich in Zukunft nicht beeinträchtigt.“

Alcaraz hätte am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Tschechen Tomas Machac gespielt. „Ich muss nach Hause fahren, um so schnell wie möglich mit meinem Team, den Ärzten und dem Physiotherapeuten mit der Genesung zu beginnen und für die anstehenden Turniere schnellstmöglich wieder so fit wie möglich zu werden – oder es zumindest zu versuchen“, sagte der Spanier: „Ich hoffe, ihr könnt mich so bald wie möglich wieder auf dem Platz sehen.“

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