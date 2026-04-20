Becker sieht Zverev auf gutem Weg

SID 20.04.2026 • 05:33 Uhr Vor dem Masters in Madrid spricht die deutsche Tennis-Ikone über die bittere Halbfinal-Serie des Hamburgers.

Boris Becker sieht Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev trotz seines jüngsten Dämpfers in München auf einem guten Weg.

„Insgesamt ist die Form von Sascha Zverev sehr konstant, bis zum Halbfinale eigentlich immer absolute Weltklasse“, sagte Becker dem SID im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Madrid: „Und dann passiert irgendetwas.“

Becker: „Keine Schande gegen Sinner zu verlieren“

Bei den vergangenen vier Turnieren scheiterte der Tokio-Olympiasieger stets in der Vorschlussrunde. Nach drei Niederlagen gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner bei den Masters-Events in Indian Wells, Miami und Monte Carlo verlor Zverev am Samstag in München gegen dessen Landsmann Flavio Cobolli. „Es ist keine Schande, gegen Sinner zu verlieren“, sagte Becker: „Bei Cobolli war ich ein bisschen überrascht.“

Für Zverev geht es Schlag auf Schlag weiter, am Mittwoch beginnt in Madrid das nächste Masters. In der spanischen Hauptstadt ist zwar auch Sinner wieder dabei, mit den verletzten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic fehlen aber gleich mehrere große Namen im Teilnehmerfeld. Er sei „überzeugt“, sagte Becker, dass Zverev „nach Madrid kommen wird und wieder seine Form findet“. Sollte der Hamburger wieder in der Vorschlussrunde stehen, „hoffe“ der 58-Jährige, dass Zverev „diesmal das Match gewinnt“.