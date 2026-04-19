Tennis: Fils gewinnt in Barcelona

SID 19.04.2026 • 18:04 Uhr Der Franzose feiert seinen vierten Titel und klettert in der Weltrangliste auf Platz 25.

Der französische Tennisprofi Arthur Fils hat das Sandplatzturnier in Barcelona gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich im Finale am Sonntag gegen den Russen Andrej Rublew (28) 6:2, 7:6 (7:2) durch und feierte seinen vierten Titel nach Lyon (2023) sowie Hamburg und Tokio (2024). Mit dem Sieg klettert Fils auf Platz 25 und ist damit bester Franzose in der Tennis-Weltrangliste.

Titelverteidiger und Top-Favorit Carlos Alcaraz (22) hatte vor seinem Achtelfinale verletzt aufgegeben. Der Weltranglistenzweite aus Spanien leidet unter einer Handgelenksverletzung, die ihn auch zum Verzicht auf das Sandplatz-Masters in Madrid zwingt. Ein deutscher Spieler war in Barcelona nicht am Start.