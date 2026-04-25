Masters in Madrid: Hanfmann scheitert - nur noch Zverev übrig

SID 25.04.2026 • 12:59 Uhr Yannick Hanfmann bleibt beim Masters in Madrid ohne Chance. Damit ist Alexander Zverev wieder einmal auf sich allein gestellt.

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim Sandplatz-Masters in Madrid in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige unterlag dem an Position 16 gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo 1:6, 5:7. Nach 1:40 Stunden war das Match beendet.

Da am Tag zuvor bereits Hanfmanns Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff klar gescheitert war, ist Alexander Zverev einmal mehr der letzte deutsche Hoffnungsträger. Der Hamburger steigt am Samstagnachmittag (nicht vor 16.00 Uhr) nach einem Freilos in Runde eins gegen Mariano Navone (Argentinien) ins Turnier ein.

Hanfmann ohne Chance in Madrid