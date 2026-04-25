Masters in Madrid: Hanfmann scheitert - nur noch Zverev übrig

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim Sandplatz-Masters in Madrid in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige unterlag dem an Position 16 gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo 1:6, 5:7. Nach 1:40 Stunden war das Match beendet.
Deutscher scheitert in Madrid
Yannick Hanfmann bleibt beim Masters in Madrid ohne Chance. Damit ist Alexander Zverev wieder einmal auf sich allein gestellt.
Yannick Hanfmann ist in Runde zwei ausgeschieden
© AFP/SID/RODRIGO ARANGUA
Da am Tag zuvor bereits Hanfmanns Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff klar gescheitert war, ist Alexander Zverev einmal mehr der letzte deutsche Hoffnungsträger. Der Hamburger steigt am Samstagnachmittag (nicht vor 16.00 Uhr) nach einem Freilos in Runde eins gegen Mariano Navone (Argentinien) ins Turnier ein.
Hanfmann ohne Chance in Madrid
Hanfmann war nach seinem hart erkämpften Dreisatzsieg zum Auftakt gegen Marcos Giron (USA) im ersten Satz chancenlos und geriet auch im zweiten Durchgang schnell mit einem Break in Rückstand. Doch er steigerte sich und kam erneut zurück, als Cerúndolo bei 5:4 zum Match aufschlug. Letztlich war der Sandplatzspezialist aber zu stark.