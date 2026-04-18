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Tennis heute live: Zverev - Cobolli in München im Free-TV, Stream, Ticker

Zverev kämpft um Einzug ins Finale

Tennis-Star Alexander Zverev peilt bei den BMW Open in München seinen vierten Titel an. So können Sie das Halbfinale gegen Flavio Cobolli heute live verfolgen.
Alexander Zverev lief bei seinem Achtelfinale bei den BMW Open in München in einem Trikot von Michael Olise auf. Am Freitag erklärte die Nummer drei der Weltrangliste den Grund dahinter.
SPORT1
Tennis-Star Alexander Zverev peilt bei den BMW Open in München seinen vierten Titel an. So können Sie das Halbfinale gegen Flavio Cobolli heute live verfolgen.

Tennis-Star Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München nur noch einen Schritt vom Finale entfernt. Auf seinem Weg zum vierten Titel in der bayerischen Landeshauptstadt bekommt es die deutsche Nummer eins mit Flavio Cobolli zu tun.

Die Partie gegen den Italiener findet am Samstag auf dem Centre Court des MTTC Iphitos im Münchner Norden statt und ist für 13.30 Uhr angesetzt.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Zverev – Cobolli in München

  • TV: Pro7 Maxx, Sky
  • Stream: Wow, Joyn
  • Ticker:

Zverev will Titel in München verteidigen

Im Viertelfinale am Freitag setzte sich Zverev 5:7, 6:0, 6:2 gegen Francisco Cerúndolo durch und sprach hinterher von seinem „wahrscheinlich besten Sandplatzmatch in diesem Jahr“. Zugleich untermauerte er seine Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung: „Ich hoffe, dass ich am Sonntag hier wieder mit dem Pokal stehen kann.“

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel wartet in Cobolli die aktuelle Nummer 16 der Weltrangliste. Der 23-Jährige ist bei den BMW Open in München an Nummer vier gesetzt. Zverev hat eine positive Bilanz gegen Cobolli, beide bisherigen Duelle konnte der 28-Jährige für sich entscheiden.

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Zverev mit weißer Weste gegen Cobolli

Sowohl in der dritten Runde der French Open im vergangenen Jahr als auch im Viertelfinale von Halle/Westfalen behielt Zverev gegen Cobolli die Oberhand – beide Male ohne Satzverlust.

Auf seinem Weg ins Halbfinale hat Cobolli in München seinerseits noch keinen Satz abgegeben. Zum Auftakt setzte er sich gegen Diego Dedura durch, es folgten Siege gegen Zizou Bergs und Vit Kopriva.

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