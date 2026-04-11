Tennis: Zverev - Sinner in Monte Carlo heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 11.04.2026 • 10:30 Uhr Nachdem er zuletzt regelmäßig am Italiener scheiterte, bekommt Alexander Zverev in Monte Carlo die nächste Chance.

Alexander Zverev unternimmt den nächsten Anlauf. Seit zweieinhalb Jahren wartet der deutsche Tennis-Star auf einen Sieg gegen Jannik Sinner (Italien). Heute bietet sich dem Hamburger in seiner Wahlheimat Monaco ab 13.30 Uhr wenige hundert Meter entfernt von seinem Appartement die nächste Chance zum Erfolg gegen den Kontrahenten. Im ersten Halbfinale des Masters-Turniers von Monte Carlo kommt es erneut zum Treffen der Topstars.

Dabei ist Zverev Außenseiter. Denn in den vergangenen sieben Partien ging der 1,98 Meter große Hüne immer als Verlierer vom Platz. Der letzte Sieg ist schon lange her. Bei den US Open 2023 gewann Zverev.

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Vor allem auf den Hartplätzen bekam Zverev regelmäßig die Grenzen aufgezeigt. Doch nun wird auf Sand gespielt – und dort gab es bisher erst ein Aufeinandertreffen. Das gewann zwar auch Sinner, hat aber kaum noch Aussagekraft, da es aus der Corona-Zeit 2020 stammt.

In Monte Carlo haben sich beide Tennis-Giganten bisher in Topform präsentiert. Zverev schaltete Christian Garin, Zizou Bergs und Joao Fonseca aus. Sinner dominierte gegen Ugo Humbert, Thomas Machac und Felix Auger-Alliasime.