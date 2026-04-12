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Auf den Spuren von Boris Becker und Michael Stich

Auf den Spuren von Becker und Stich

Dem deutschen Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz gelingt ein ganz besonderer Triumph.
Boris Becker und Andrea Petkovic sprechen in ihrem Podcast "Becker Petkovic" über das Turnier in Miami. Dabei kommen sie auch auf das Nachtleben in der Stadt zu sprechen, was Becker zum Scherzen veranlasst.
SID
Dem deutschen Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz gelingt ein ganz besonderer Triumph.

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz hat beim Sandplatzturnier in Monte Carlo den zweiten gemeinsamen Masterstitel seiner Karriere gewonnen.

Das Duo aus Coburg und Frankfurt setzte sich am Sonntag im Finale gegen Marcelo Arevalo (El Salvador) und Mate Pavic (Kroatien) mit 4:6, 6:2 und 10:8 im Match-Tiebreak durch.

Krawietz und Pütz folgten mit dem Sieg auf die früheren Wimbledonchampions Boris Becker und Michael Stich, die 1992 als zuvor letztes deutsches Doppel in Monte Carlo triumphiert hatten.

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Im vergangenen Jahr hatten Krawietz (34) und Pütz (38) bereits das Masters in Shanghai gewonnen. 2024 feierten sie mit dem Titel beim ATP-Finale den bislang größten gemeinsamen Erfolg.

„Das ist eine großartige Woche und ein toller Start in die Sandplatzsaison für uns, die in der Vergangenheit nicht so erfolgreich verlaufen ist, wie wir es uns gewünscht hätten“, sagte Pütz: „Es war ein großartiges Turnier und eine großartige Woche für uns.“

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