Zverev wegen Bayern-Star aus dem Häuschen

SID 13.04.2026 • 16:29 Uhr Alexander Zverev ist großer Fan des FC Bayern. Vor dem Kracher gegen Real hofft der Tennisstar vor allem auf einen Münchner.

Tennisprofi Alexander Zverev will seinen Aufenthalt beim ATP-Turnier in München in dieser Woche dazu nutzen, das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) live vor Ort zu verfolgen. „Ich werde auf jeden Fall im Stadion sein, egal, ob es das Turnier zulässt oder nicht“, sagte er am Montag auf der Anlage des MTTC Iphitos mit einem Grinsen.

Für den Ausgang des Rückspiels im Viertelfinale der Königsklasse hat der Weltranglistendritte eine klare Prognose. „Wenn Manuel Neuer wieder so einen Tag hat wie vor einer Woche, verlieren wir kein Spiel mehr in diesem Jahr“, sagte er. Der Hamburger ist langjähriger Anhänger des deutschen Rekordmeisters, er war schon mehrfach bei Spielen in der Münchner Arena, auch während des ATP-Turniers.