22. Sieg in Folge: Sinner im Finale von Madrid

SID 01.05.2026 • 18:45 Uhr Jannik Sinner zieht auch in Madrid ins Endspiel ein. Der Weltranglistenerste wartet nun auf den Sieger des Matches zwischen Alexander Zverev und Alexander Blockx.

Jannik Sinner ist beim ATP-Masters in Madrid ins Finale eingezogen. Der Weltranglistenerste bezwang den Franzosen Arthur Fils souverän mit 6:2, 6:4 nach knapp anderthalb Stunden und erwartet somit am Sonntag den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Alexander Blockx aus Belgien (20.00 Uhr).

„Ich habe auf sehr hohem Niveau gespielt, aber ich konzentriere mich darauf, mein Niveau immer noch ein wenig zu steigern. Vor allem, wenn es im Turnier ernst wird“, sagte Sinner im Anschluss an die Partie.

Sinner nun erneut gegen Zverev?

Gegen Fils holte sich der 24-Jährige früh in der Partie das Break zum 2:1. Anschließend hatte der Franzose Sinners kraftvollem Spiel kaum etwas entgegenzusetzen.

Erst im zweiten Satz wackelte Sinner kurz: Fils wehrte zunächst zwei Breakbälle ab und ging mit 3:2 in Führung, ehe er Sinner beim nächsten Aufschlag unter Druck setzte. Doch der Italiener hielt seinen Aufschlag mit zwei Assen und spielte die Partie ohne weitere Probleme zu Ende.