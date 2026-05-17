ATP-Turnier in Hamburg: Dedura verliert Auftaktmatch

Tennisprofi Diego Dedura ist beim ATP-Turnier in Hamburg in der ersten Runde ausgeschieden. Der 18 Jahre alte Berliner unterlag im ersten Match des Hauptfeldes gegen den an Position acht gesetzten Frances Tiafoe (USA) am Sonntag mit 4:6, 4:6. Damit ist der erste von sechs deutschen Erstrunden-Startern am Rothenbaum nicht mehr dabei.
Dedura verliert Auftaktmatch
Gegen Francis Tiafoe hat Diego Dedura keine Chance. Ein anderer Deutscher darf sich dagegen freuen.
Raus in Runde eins: Diego Dedura
© /SID/Steffie Wunderl
Für das Hauptfeld qualifizierte sich unterdessen Youngster Max Schönhaus. Der 18-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale der Qualifikation gegen den US-Amerikaner Marcos Giron mit 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5) durch. Henri Squire verlor in einem nicht minder spannenden Match gegen den Australier Rinky Hijikata 7:6 (7:4), 5:7, 6:7 (5:7).