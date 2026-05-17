ATP-Turnier in Hamburg: Dedura verliert Auftaktmatch

Gegen Francis Tiafoe hat Diego Dedura keine Chance. Ein anderer Deutscher darf sich dagegen freuen.

Gegen Francis Tiafoe hat Diego Dedura keine Chance. Ein anderer Deutscher darf sich dagegen freuen.

Tennisprofi Diego Dedura ist beim ATP-Turnier in Hamburg in der ersten Runde ausgeschieden. Der 18 Jahre alte Berliner unterlag im ersten Match des Hauptfeldes gegen den an Position acht gesetzten Frances Tiafoe (USA) am Sonntag mit 4:6, 4:6. Damit ist der erste von sechs deutschen Erstrunden-Startern am Rothenbaum nicht mehr dabei.