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Hamburg: Hanfmann verpasst Viertelfinale

Hanfmann verpasst Viertelfinale

Damit ist Daniel Altmaier der letzte Deutsche im Turnier.
Yannick Hanfmann scheidet in Hamburg aus
Yannick Hanfmann scheidet in Hamburg aus
© picture-alliance/WITTERS GmbH/SID/ValeriaWitters
SID
Damit ist Daniel Altmaier der letzte Deutsche im Turnier.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat trotz großen Kampfes das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Hamburg verpasst. Der 34 Jahre alte Karlsruher unterlag dem formstarken Italiener Luciano Darderi mit 6:7 (7:9), 5:7 und verabschiedete sich als vorletzter Deutscher vom 500er-Turnier am Rothenbaum. Daniel Altmaier bestreitet am Donnerstag sein Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Tommy Paul.

Hanfmann hatte sich in der ersten Runde in drei Sätzen gegen das deutsche Talent Max Schönhaus durchgesetzt. Gegen Darderi, der in der Vorwoche das Halbfinale bei seinem Heim-Masters in Rom erreicht hatte, hielt er stark mit und vergab im Tiebreak des ersten Durchgangs drei Satzbälle. Der Italiener, der Hanfmann schon im Endspiel des Turniers in Santiago de Chile Anfang März besiegt hatte, behielt auch in der entscheidenden Phase des zweiten Satzes die Nerven und nutzte seinen zweiten Matchball zum Sieg.

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