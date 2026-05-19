Im Tiebreak: Engel verpasst Überraschung in Hamburg

SID 19.05.2026 • 18:37 Uhr Der 18 Jahre alte Tennisprofi hält gegen die Nummer 34 der Welt gut mit - doch es reicht nicht zum Achtelfinaleinzug.

Tennis-Hoffnungsträger Justin Engel hat beim ATP-Turnier in Hamburg einen großen Erfolg nur knapp verpasst. Gegen den Weltranglisten-34. Ugo Humbert aus Frankreich verlor der 18-Jährige nach einer guten Leistung mit 3:6, 6:3, 6:7 (2:7) und muss weiter auf seinen zweiten Achtelfinaleinzug auf der Tour warten.

Engel fand gegen Humbert nicht gut in die Partie und musste den ersten Satz abgeben. Anschließend fing sich der Nürnberger auf dem Centre Court in Hamburg und lieferte dem hohen Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Im entscheidenden Tiebreak spielte Humbert aber humorlos seine Erfahrung aus und verwandelte nach umkämpften 2:21 Stunden seinen ersten Matchball.

Genau vor einem Jahr hatte Engel in Hamburg seinen Durchbruch auf der internationalen Bühne gefeiert, als er als 17-Jähriger den Routinier Jan-Lennard Struff bezwang. Seither ist Engels Aufstieg ein wenig ins Stocken geraten – er ist aktuell die Nummer 190 der Weltrangliste, gegen Humbert kassierte er die sechste Niederlage in Folge auf der Tour.

Deutsche Youngster sorgen für Aufsehen

Zu Beginn des Turniers am Rothenbaum hatte ein anderer deutscher Youngster für positive Schlagzeilen gesorgt. Max Schönhaus (18) kämpfte sich durch die Qualifikation und wurde schließlich am Montag in der ersten Runde erst nach drei umkämpften Sätzen vom erfahrenen Yannick Hanfmann gestoppt.