In nur 58 Minuten: Alexander Zverev kassiert nächste Abreibung von Sinner

Julius Schamburg 03.05.2026 • 18:15 Uhr Alexander Zverev geht beim Masters-Endspiel in Madrid gegen Jannik Sinner unter. Der Deutsche verliert nach einer ernüchternden Vorstellung auch das neunte Match in Serie gegen den Südtiroler und "entschuldigt" sich für seine Vorstellung.

Alexander Zverev muss nach einer Machtdemonstration von Jannik Sinner weiter auf seinen ersten Titel der Saison warten.

Der Deutsche verlor das Masters-Finale in Madrid gegen den Weltranglistenersten in lediglich 58 (!) Minuten mit 1:6, 2:6. Zverev war über weite Strecken chancenlos, hatte dem stark aufspielenden Südtiroler kaum etwas entgegenzusetzen.

Tennis: Sinner lässt Zverev nicht den Hauch einer Chance

Mit zunehmender Spieldauer machte sich auch der Frust bei Zverev breit. Sinner hingegen zeigte eine abgezockte Vorstellung und spielte phasenweise sein bestes Tennis. „Ich muss mich für das Finale entschuldigen. Heute war echt nicht mein bester Tag“, sagte Zverev nach dem verlorenen Finale.

Sinner pflichtete Zverev bei: „Heute war nicht dein bester Tag. Ich wünsche dir alles Gute. Du hast mit deinem Team eine großartige Woche hinter dir.“

Die Enttäuschung beim Deutschen war schnell wieder verflogen. Im Rahmen der Siegerehrung gab es erstmal eine Champagner-Dusche für Sinner.

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Damit verliert Zverev auch das neunte Match in Serie gegen Sinner – der dritte Titel in Madrid (Zverev gewann 2018 und 2021) bleibt aus. Sinner triumphiert erstmals in Madrid – ein Turniersieg in Rom (4. Mai – 17. Mai) würde die Masters-Sammlung des Dominators komplettieren. Es ist das einzige 1000er-Turnier, das der 24-Jährige noch nicht gewinnen konnte.

Sinner schreibt schon wieder Tennis-Geschichte

Durch seinen zehnten Sieg im 14. Duell mit Zverev hat Sinner nun abermals Tennis-Geschichte geschrieben. Als erster Spieler gewann er fünf Masters-Turniere in Folge: Paris im Herbst 2025 sowie in diesem Jahr Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid – und jeweils besiegte Sinner auf dem Weg zum Titel den ambitionierten Zverev, der weiter auf seinen 25. Titel auf der ATP-Tour warten muss.

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SPORT1 hat das Tennis-Highlight im LIVETICKER begleitet. Die Partie zum Nachlesen.

+++ Zverev vs. Sinner 0:2 (2:6, 1:6) +++

Das war’s! Sinner hält seinen Service zu Null und nutzt direkt seinen ersten Matchball. Was für ein enttäuschender Nachmittag für den Deutschen. Sinner hingegen darf nach einer Gala-Vorstellung über seinen fünften Masters-Titel in Serie jubeln.

+++ Zverev vs. Sinner 0:1 (2:5, 1:6) +++

Das dürfte die Vorentscheidung gewesen sein. Zverev kassiert das nächste Break, die Vorhandfehler häufen sich wieder. Mit einem Vorhand-Inside-Out-Winner stellt Sinner auf 5:2.

+++ Zverev vs. Sinner 0:1 (2:4, 1:6) +++

Sinner bringt auch das nächste Service-Game souverän durch und geht mit 4:2 in Führung. Nur noch zwei Spiele trennen ihn von seinem ersten Titelgewinn beim Masters in Madrid.

+++ Zverev vs. Sinner 0:1 (2:3, 1:6) +++

Ein starkes Aufschlagspiel von Zverev. Der erste Aufschlag kommt jetzt immer häufiger und besser. Allerdings rennt der zweimalige Madrid-Sieger immer noch dem Satzrückstand und dem Break hinterher.

+++ Zverev vs. Sinner 0:1 (1:3, 1:6) +++

Zverev ist nach wie vor chancenlos. Bei 40:0 für Sinner gewinnt der Deutsche zwar einen spektakulären Ballwechsel. Doch den nächsten Punkt sichert wiederum Sinner und es steht 3:1.

+++ Zverev vs. Sinner 0:1 (1:2, 1:6) +++

Zverev hadert, hadert und hadert. Bei 15:15 rutscht ein Ball unglücklich weg und die Rückhand des Deutschen segelt ins Netz. Mit einem geduldig aufgebauten Punkt und einem perfekten Vorhandvolley erspielt sich Sinner anschließend zwei Breakchancen.

Und was macht Zverev? Der schenkt Sinner quasi das Break. Eine Rückhand segelt meilenweit ins Aus. Das könnte bereits die Vorentscheidung gewesen sein.

+++ Zverev vs. Sinner 0:1 (1:1, 1:6) +++

Sinner lässt weiter nichts zu und gleicht aus. Zverev wartet immer noch auf seinen ersten Breakball. Bei knapp 80 Prozent erster Aufschläge seines Kontrahenten ist allerdings auch nicht viel zu holen.

+++ Zverev vs. Sinner 0:1 (1:0, 1:6) +++

Die Quote beim ersten Aufschlag hat sich etwas stabilisiert und Zverev kommt zum ein oder anderen freien Punktgewinn. Zu Null hält er seinen Service und geht erstmals in Führung.

+++ Zverev vs. Sinner 0:1 (1:6) +++

Das ging flott. Nach lediglich 25 Minuten schnappt sich Sinner den ersten Satz. Der Südtiroler spielt sein bestes Tennis. Zverev hat dem kaum etwas entgegenzusetzen und wirkt zunehmend verzweifelt.

+++ Zverev vs. Sinner 0:0 (1:5) +++

Geht doch! Der erste Spielgewinn für Zverev. Dennoch dürfte im ersten Satz kaum noch etwas zu holen sein. Sinner serviert nun zum Satzgewinn.

+++ Zverev vs. Sinner 0:0 (0:5) +++

Sinner, komplett unbeeindruckt, spielt einfach sein Spiel. Zverev macht den nächsten Fehler. Nach lediglich 17 (!) Minuten steht es 5:0 für Sinner. Im TV-Kommentar ist schon von einer „Lehrstunde“ die Rede. Kühnen fordert ein, dass Zverev mutiger agiert.

+++ Zverev vs. Sinner 0:0 (0:4) +++

Bei Zverev läuft weiter kaum etwas zusammen. Der Hamburger verschlägt beim Stand von 15:15 einen vermeintlich leichten Smash.

Zwei weitere vermeidbare Fehler bedeuten das nächste Break. 0:4! „Das reicht nicht. Das ist meilenweit von seinen Ansprüchen entfernt“, wird Meinert deutlich.

Genervt drischt Zverev den Ball weg. Die Unzufriedenheit steht dem Weltranglistendritten ins Gesicht geschrieben.

+++ Zverev vs. Sinner 0:0 (0:3) +++

Kein guter Beginn von Zverev. Die Rahmentreffer häufen sich, die Körpersprache schaut nicht gut aus. „Da liegen Welten dazwischen“, sagt Sky-Kommentator Marcel Meinert.

Sinner wirkt abgezockt, bringt auch sein nächstes Service-Game durch. Der Weltranglistenerste geht mit 3:0 in Führung.

+++ Zverev vs. Sinner 0:0 (0:2) +++

Das hatte sich Zverev sicher anders vorgestellt. Der Deutsche kassiert direkt in seinem ersten Aufschlagspiel das Break.

Sinner treibt den Hamburger in lange Rallyes und behält die Oberhand. Auch der erste Aufschlag kommt nicht oft genug – was Sinner eiskalt bestraft.

+++ Zverev vs. Sinner 0:0 (0:1) +++

Zverev gewinnt zwar den ersten Punkt, im Anschluss macht Sinner seine Sache aber souverän. Der Südtrioler bringt sein erstes Aufschlagspiel zu 15 ins Ziel.

+++ Warm-Up hat begonnen +++

Die Spieler haben nun den Platz betreten und mit dem Aufwärmprogramm begonnen. Vorher findet noch der Münzwurf statt. Zverev hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden.

+++ Gleich geht es los +++