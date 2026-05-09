Kurz vor French Open: Djokovic kämpft mit „neuer Realität“

SID 09.05.2026 • 06:42 Uhr Drei Wochen vor den French Open ist der 24-malige Grand-Slam-Sieger weit von seiner Top-Form entfernt.

Das italienische Publikum erhob sich und applaudierte anerkennend, Novak Djokovic lächelte berührt und formte ein Herz: Die Szenerie nach der Auftaktniederlage des Weltranglistenvierten beim Tennis-Masters in Rom stand in krassem Widerspruch zum Ergebnis. Doch sie konnte nicht über den Stimmungsdämpfer hinwegtäuschen, den Djokovic beim 6:2, 2:6, 4:6 gegen den aufstrebenden Kroaten Dino Prizmic kassiert hatte. Drei Wochen vor den French Open ist der 24-malige Grand-Slam-Sieger weit von seiner Top-Form entfernt.

Ob in Roland Garros wieder der alte, alles überragende „Nole“ zu sehen sein wird, wurde der Serbe gefragt. „Ich hoffe es“, antwortete er: „Mal sehen, was passiert“.

Bei seinem ersten Auftritt seit knapp zwei Monaten zeigte Djokovic zunächst einen starken Auftritt. Trotz Schulterbandage dominierte er den ersten Satz, wirkte mit fortschreitender Spieldauer aber zunehmend limitiert. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten Jahren der Vorbereitung jemals ohne körperliche Probleme in ein Turnier gegangen bin“, führte Djokovic aus: „Es ist immer irgendetwas, das ist eine Art neue Realität, mit der ich umgehen muss.“

Zuletzt hatte ihn eine Schulterverletzung ausgebremst, sein Comeback in der italienischen Hauptstadt, wo Djokovic sechs Mal triumphiert hatte, lief „okay, es war am Ende ein guter Kampf, aber offensichtlich sehe ich, was mir fehlt. Ich bin einen halben Schritt zu spät. Ich bin definitiv nicht da, wo ich sein möchte, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren“, sagte er.