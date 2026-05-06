Rom: Altmaier gewinnt zum Auftakt und trifft auf Zverev

SID 06.05.2026 • 13:42 Uhr Der 27-Jährige Daniel Altmaier überwindet nur mit Mühe die Auftakthürde und trifft nun im Prestigeduell auf den zweimaligen Titelgewinner aus Hamburg.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat bei der Generalprobe für die French Open sein Auftaktmatch gewonnen und damit ein deutsches Duell perfekt gemacht. Beim Sandplatz-Masters in Rom bezwang der 27-Jährige am Mittwoch den Chinesen Zhang Zhizhen mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Dank des Comebacks wartet nun in der kommenden Runde der an Position zwei gesetzte Alexander Zverev, der das Turnier bereits zweimal gewinnen konnte.

Noch bevor Altmaier überhaupt an das fünfte Karriereduell gegen Zverev denken durfte, war gegen Zhang (29) eine Energieleistung nötig. Der drittbeste deutsche Tennisspieler stand im zweiten Satz beim Stand von 3:5 gar kurz vor dem Aus. Altmaier wehrte allerdings den Matchball der Nummer 239 der Welt ab und zeigte im anschließenden Tiebreak die besseren Nerven.

Rom: Zverev-Duell mit Altmaier

Das Momentum blieb letztlich bei Altmaier, der nach rund zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball verwandelte und sich damit gleich in zweifacher Hinsicht rehabilitierte. Vor einem Jahr war Altmaier zum Auftakt sang- und klanglos ausgeschieden. Auch beim zurückliegenden Masters in Madrid gab es das Erstrundenaus.

Zweitrundengegner Zverev, der in Rom 2017 und 2024 den Titel holte, gewann bisher dreimal gegen den rund zwei Jahre jüngeren Altmaier. Einzig 2024 in Acapulco hatte Altmaier triumphiert. Als weitere Deutsche sind in Italien noch Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff vertreten.