Rom: Aus für Hanfmann in Runde zwei

SID 09.05.2026 • 08:28 Uhr Die deutsche Nummer zwei muss sich in der ewigen Stadt einem Italiener geschlagen geben.

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist auch beim ATP-Masters in Rom in der zweiten Runde gescheitert. Der Karlsruher unterlag dem an Position 18 gesetzten Italiener Luciano Darderi mit 4:6, 4:6, nach 1:30 Stunden war das Match beendet. Damit ist der Weltranglistendritte Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Der Hamburger hatte sich gegen Landsmann Daniel Altmaier 7:5, 6:3 durchgesetzt und trifft in der nächsten Runde auf den Belgier Alexander Blockx (Belgien).