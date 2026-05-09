Rom: Aus für Hanfmann in Runde zwei

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist auch beim ATP-Masters in Rom in der zweiten Runde gescheitert. Der Karlsruher unterlag dem an Position 18 gesetzten Italiener Luciano Darderi mit 4:6, 4:6, nach 1:30 Stunden war das Match beendet. Damit ist der Weltranglistendritte Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Der Hamburger hatte sich gegen Landsmann Daniel Altmaier 7:5, 6:3 durchgesetzt und trifft in der nächsten Runde auf den Belgier Alexander Blockx (Belgien).
Deutsches Tennis-Ass in Rom raus
Die deutsche Nummer zwei muss sich in der ewigen Stadt einem Italiener geschlagen geben.
Schluss für Hanfmann in Rom
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Hanfmann, derzeit Deutschlands Nummer zwei, hatte in Runde eins einen hart erkämpften Sieg über den Polen Hubert Hurkacz gefeiert. Zuvor war er auch beim Masters in Madrid in der zweiten Runde ausgeschieden. Höhepunkt der Sandplatz-Saison sind die French Open, die in der letzten Woche vom Mai beginnen.