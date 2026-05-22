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Tennis: Überraschungsmann Buse setzt Siegeszug fort

Überraschungsmann setzt Siegeszug fort

Der deutschstämmige Peruaner sorgt am Rothenbaum weiter für Furore.
Ignacio Buse zieht in Hamburg in Finale ein
Ignacio Buse zieht in Hamburg in Finale ein
© AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE
SID
Der deutschstämmige Peruaner sorgt am Rothenbaum weiter für Furore.

Der peruanische Überraschungsmann Ignacio Buse und Altmaier-Bezwinger Tommy Paul bestreiten beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum am Samstag das Endspiel.

Qualifikant Buse besiegte im Halbfinale Aleksandar Kovacevic (USA) 6:1, 6:4 und setzte damit seinen unerwarteten Siegeszug fort. Paul gewann gegen den Weltranglistenneunten Alex de Minaur (Australien) 2:6, 6:3, 6:3.

Buse will deutschen Pass beantragen

Der 22 Jahre alte Buse war als Nummer 57 der Welt nach Hamburg gekommen und gelangte durch zwei Siege in der Qualifikation ins Hauptfeld. Nach nun vier weiteren Siegen – unter anderem in Runde eins gegen Titelverteidiger Flavio Cobolli – wird Buse in der neuen Weltrangliste mindestens auf Platz 36 geführt.

Der Aufsteiger ist deutscher Abstammung, hat bereits angekündigt, einen deutschen Pass beantragen zu wollen. Und stammt zudem aus der berühmtesten Tennisfamilie Perus: Sein Großvater Eduardo und dessen Zwillingsbruder Enrique waren in den 1940ern Stars, das Tennisstadion in Lima trägt den Namen der „Hermanos Buse“.

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