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Sinner feiert starken Auftakt in Rom

Sinner feiert starken Auftakt in Rom

Der Weltranglistenerste hat keine Mühe - in dieser Form ist er auch in Paris der absolute Top-Favorit.
Sinner beim Aufschlag in Rom
Sinner beim Aufschlag in Rom
© AFP/SID/Tiziana FABI
SID
Der Weltranglistenerste hat keine Mühe - in dieser Form ist er auch in Paris der absolute Top-Favorit.

Der italienische Tennisstar Jannik Sinner hat seine Titeljagd beim ATP-Masters in Rom mit einem souveränen Sieg eröffnet. Der Weltranglistenerste gewann gegen den Österreicher Sebastian Ofner mit 6:3, 6:4 und unterstrich zwei Wochen vor Beginn der French Open in Paris seine Ausnahmeform. Die bislang letzte Niederlage hat Sinner im Februar in Doha kassiert.

In Abwesenheit des verletzten Carlos Alcaraz ist Sinner der große Favorit fürs zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris. Dort war er im Vorjahr erst im Finale an seinem spanischen Rivalen gescheitert, doch diesmal verpasst Alcaraz die French Open aufgrund einer Handgelenksverletzung.

Dies bietet auch für Alexander Zverev eine Chance, allerdings war die deutsche Nummer eins in den vergangenen Duellen mit Sinner stets chancenlos. Jüngst war der Hamburger im Endspiel von Madrid gegen den Italiener untergegangen. Für Zverev war es die neunte Niederlage nacheinander gegen Sinner. In Rom können die beiden erneut erst im Finale aufeinander treffen.

Das Masters in Italiens Hauptstadt hat Sinner noch nicht gewonnen. 2025 erreichte er dort das Finale – und verlor gegen Alcaraz.

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