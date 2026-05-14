Sinner überflügelt Djokovics Allzeitrekord und zieht mit Nadal gleich

SPORT1 14.05.2026 • 15:06 Uhr Jannik Sinner überflügelt einen Rekord von Novak Djokovic. Auch mit einer weiteren Tennis-Legende zieht er gleich.

Tennisstar Jannik Sinner hat seine Titelambitionen beim ATP-Masters in Rom mit einem Rekord unterstrichen. Das 6:2, 6:4 des Weltranglistenersten im Viertelfinale gegen den Russen Andrej Rublew war sein 32. Sieg nacheinander bei einem 1000er-ATP-Event.

Damit überflügelte der Italiener die bisherige Bestmarke von Novak Djokovic, der 2011 über 31 Masters-Spiele unbesiegt geblieben war.

Die Siegesserie umfasst Sinners Erfolg Ende 2025 in Paris sowie die Turniersiege von Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und Madrid, also auch jedes ATP-Masters seit dem Jahreswechsel. Mit dem Erfolg in Spaniens Hauptstadt war der 24-Jährige bereits zum ersten Spieler aufgestiegen, der bei fünf 1000er-Events in Folge triumphiert hat.

Tennis: Sinner zieht auch in elitären Kreis mit Nadal ein

Damit aber nicht genug: Durch den Halbfinaleinzug zog Jannik Sinner auch mit einer weiteren Tennis-Legende gleich. Er ist erst der zweite Spieler, der in einer Saison bei den ersten fünf Masters-Turnieren ins Halbfinale einzog.

Zuvor schaffte diese Bestmarke nur Rafael Nadal. Dem Spanier gelang dieses Kunststück sogar gleich zweimal (2010, 2011).

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Zehn Tage vor dem Beginn der French Open zeigte sich Sinner im Foro Italico erneut in Topform und stürmte problemlos in die Runde der besten vier. Speziell im ersten Satz hatte Rublew dem Sinner-Express kaum etwas entgegenzusetzen, der Weltranglisten-14. musste sich nach 38 Minuten im ersten sowie mit etwas mehr Widerstand und 53 Minuten im zweiten Satz geschlagen geben.

Im Halbfinale trifft der Italiener Sinner auf den Sieger der Partie zwischen Daniil Medwedew und Martin Landaluce. Ein Turniersieg in Rom – er wäre der erste italienische Gewinner der Italian Open seit 1976 – und Sinner wäre der jüngste Spieler der Geschichte, der alle Masters gewinnt. Zudem wäre es sein zehnter Masterstitel. Hier ist der Serbe Djokovic mit 40 Titeln noch klar führend.