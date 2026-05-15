Tennis: Arriens wird Trainer von Toptalent

Tennis-Talent Justin Engel hat einen neuen Trainer. Der 18 Jahre alte Nürnberger wird nach SID-Informationen neben Dieter Kindlmann künftig auch von Carsten Arriens trainiert.
Arriens wird Trainer von Toptalent
Justin Engel hat einen neuen Trainer. Carsten Arriens erweitert das Team des 18 Jahre alten Hoffnungsträgers.
Justin Engel verändert sein Team
© JIJI Press/SID/STR
Der 57-jährige frühere Davis-Cup-Kapitän wird Engel erstmals offiziell beim Rasenturnier in Halle/Westfalen betreuen.
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Tennis: Engel hofft in Hamburg auf Erfolgserlebnis
Auch bei Engels nächstem Turnier am Hamburger Rothenbaum ab Sonntag werden sich beide über den Weg laufen. Arriens hilft derzeit seinem früheren Schützling Jan-Lennard Struff aus.
Engel ist derzeit 185. der Weltrangliste und hofft in der Hansestadt auf ein Erfolgserlebnis. Im vergangenen Jahr hatte er mit einem Zweisatz-Sieg gegen Struff am Rothenbaum für eine große Überraschung gesorgt.