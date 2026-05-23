Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat zum dritten Mal das Sandplatzturnier in Hamburg gewonnen. Das Duo aus Coburg und Frankfurt setzte sich am Samstag in einem dramatischen Finale gegen Sadio Doumbia/Fabien Reboul aus Frankreich 6:3, 4:6, 10:8 durch und feierte am Rothenbaum den dritten gemeinsamen Titel nach 2023 und 2024. Das Top-Doppel fährt nun mit großem Selbstvertrauen zu den French Open nach Paris.
Titel-Hattrick in Hamburg perfekt
Das Top-Doppel behält im Match-Tiebreak die Nerven - und gewinnt schon wieder am Rothenbaum.
Tim Pütz (r.) und Kevin Krawietz in Hamburg
© IMAGO/Tischler
„Es ist ein Tip-Top-Turnier, wir fühlen uns so wohl jedes Mal“, sagte Pütz, der mit seinem Partner in diesem Jahr schon beim Masters in Monte Carlo triumphiert hatte – ebenfalls auf Sand. Krawietz fügte an: „Es macht immer riesigen Spaß, hierher zu kommen.“ Ihren bislang größten Erfolg feierten Krawietz und Pütz mit dem Titel bei den ATP Finals 2024 in Turin.
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