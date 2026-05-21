Viertelfinal-Aus für Altmaier in Hamburg

SID 21.05.2026 • 17:02 Uhr Daniel Altmaier scheidet in Hamburg als letzter deutscher Hoffnungsträger im Viertelfinale aus.

Daniel Altmaier hat beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum den Halbfinaleinzug verpasst. Der Kempener unterlag am Donnerstag dem US-Amerikaner Tommy Paul 2:6, 5:7. Kurz vor dem Start der French Open in Paris am Sonntag kann er seine Auftritte in der Hansestadt dennoch als Schritt in die richtige Richtung werten.

Nach dem Aus von Yannick Hanfmann am Mittwochabend war Altmaier als letzter verbliebener deutscher Profi in sein Match gegangen – das stark wechselhaft begann.

Altmaier scheitert in Hamburg an Paul

Der Weltranglisten-65., der im Achtelfinale überraschend Pauls Landsmann Ben Shelton bezwungen hatte, ließ immer wieder sein Können aufblitzen. Altmaier geriet bei seinen Aufschlagspielen aber auch häufig unter Druck.

Der 27-Jährige, der erst Ende März seinen ersten Matcherfolg in diesem Jahr gefeiert hatte, versuchte mit Unterstützung des Publikums den sehr konzentrierten Paul aus der Komfortzone zu bringen. Das Duell war nun ausgeglichener, Altmaier holte noch ein Break zum 5:5 auf, musste sich aber dennoch geschlagen geben.