Von Arnim: DTB-Nachwuchs „macht das gut“

SID 21.05.2026 • 05:34 Uhr Die deutschen Youngster machen beim ATP-Turnier in Hamburg Lust auf mehr. Der nächste Schritt soll bald folgen.

Justin Engel, Max Schönhaus, Niels McDonald und Diego Dedura: Das deutsche Männer-Tennis verfügt gleich über mehrere 18 Jahre junge Hoffnungsträger. Auch beim ATP-Turnier in Hamburg hinterließen die vier Talente einen bleibenden Eindruck, auch wenn es nicht zu einem Achtelfinaleinzug reichte. „Die machen das gut, die sind dabei mit ihren 18 Jahren, auch wenn die Entwicklung ganz unterschiedlich und immer in Wellen verläuft“, sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim am Rande des Turniers am Rothenbaum im SID-Gespräch.

In ein, zwei Jahren sei die „Transition-Phase vorbei. Dann sollten sie sich weiter etabliert haben und dann müssen wir ihnen weiterhin Hilfestellung geben“, fügte von Arnim an. Es gebe „viele Zahlen“, so der DTB-Präsident, „die dafür sprechen, dass wir im internationalen Vergleich auf einem guten Weg sind.“

Top-Talent Engel sieht sich trotz seines Ausscheidens in der ersten Runde auf dem richtigen Weg. „Ich bin auf jeden Fall besser geworden, klar hatte ich zuletzt ein bisschen Pech, habe ein paar mal in drei Sätzen verloren“, sagte der Nürnberger: „Ich habe mich echt sehr verbessert und ziehe die positiven Sachen raus.“