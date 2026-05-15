"Wirklich enttäuscht": Zverev sagt für Heimturnier ab

SID 15.05.2026 • 15:42 Uhr Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev tritt nicht bei seinem Heimturnier an. Rückenprobleme sind für die Absage verantwortlich.

Kein Auftritt im Wohnzimmer: Tennisstar Alexander Zverev verzichtet in der Vorbereitung auf die French Open (ab 24. Mai) auf eine Teilnahme an seinem Heimturnier in Hamburg. Am Freitag gab der 29-Jährige, der ursprünglich zugesagt hatte, aufgrund von Rückenproblemen seine Absage bekannt.

Er sei „wirklich enttäuscht“, nicht am Rothenbaum aufschlagen zu können, sagte Zverev. „Hamburg ist meine Heimatstadt, und es ist immer etwas Besonderes für mich, vor heimischem Publikum zu spielen. Leider plagen mich Rückenprobleme, die mich die ganze Sandplatzsaison über beeinträchtigt haben. Mein Ärzteteam hat mir daher dringend geraten, nächste Woche eine Wettkampfpause einzulegen und mich zu erholen.“

In den vergangenen Jahren sei er teilweise angeschlagen in Hamburg angetreten, erklärte Zverev, „aber dieses Mal muss ich auf meinen Körper hören und den Rat meines Ärzteteams befolgen“. Im Vorjahr hatte der Sieger von 2023 noch in Hamburg gespielt. Er schied damals bereits im Achtelfinale gegen den Franzosen Alexandre Müller aus.

Zverev nach Rom-Aus: „Kann mich ausruhen“

Nach seiner bitteren Dreisatz-Niederlage gegen den Italiener Luciano Darderi im Achtelfinale von Rom hatte Zverev bereits die Befürchtungen der Hamburger Veranstalter genährt. „Ich kann mich ausruhen und 100 Prozent fit werden für die French Open“, sagte er und sprach davon, dass er nun „fast zwei Wochen“ Zeit bis zu seinem nächsten Match habe. Vom Turnier in Hamburg war vom Tokio-Olympiasieger schon damals keine Rede.

Als Trostpflaster für die Tennisfans in der Hansestadt verkündete der Veranstalter am Freitag die Teilnahme eines anderen Top-Ten-Spielers. Der Australier Alex de Minaur schlägt 2026 erstmals in Hamburg auf.