Drei Sätze, kein einziges Break: Die beiden US-Tennisprofis Taylor Fritz und Ben Shelton haben sich beim Rasenturnier in Halle die Aufschläge um die Ohren gehauen und ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Nach 2:45 Stunden in der ostwestfälischen Mittagshitze setzte sich Fritz mit 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3) durch und erreichte das Halbfinale der Terra Wortmann Open.
Shelton scheitert nach Tiebreak-Krimi
Der US-Profi schlägt gegen seinen Landsmann 24 Asse und erreicht das Halbfinale.
Dort wartet entweder der topgesetzte Alexander Zverev (Hamburg) oder der Belgier Raphael Collignon. Das Spiel des French-Open-Siegers gegen den Qualifikanten war als zweites Match des Tages auf dem Centre Court angesetzt gewesen, beide Spieler warteten lange auf den Beginn.
Trotz der knappen Tiebreak-Entscheidungen setzte sich Fritz letztlich verdient durch. Der 28-Jährige, mit neun Siegen bei 14 Duellen ein Angstgegner Zverevs, servierte 24 Asse und erlaubte Shelton keinen einzigen Breakball. Im zweiten Satz wehrte er einen Matchball ab. Durch den Sieg hat Fritz weiter die Chance auf den nächsten Rasentitel. Auf dem schnellen Belag hat er bereits fünf Turniere gewonnen – viermal in Eastbourne und einmal in Stuttgart.
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