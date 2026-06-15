Altmaier erstmals im Achtelfinale von Halle

SID 15.06.2026 • 14:43 Uhr Der Kempener hatte gegen den Georgier Bassilaschwili wenig Probleme.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim Rasenturnier in Halle/Westfalen ohne große Probleme ins Achtelfinale eingezogen. Gegen den Qualifikanten Nikolos Bassilaschwili aus Georgien setzte sich der 27-Jährige aus Kempen mit 7:5 und 6:4 durch. Im Achtelfinale bekommt es Altmaier nun mit dem Russen Andrej Rublew (Nr. 8) oder Hubert Hurkacz aus Polen zu tun.

In einem Geduldspiel auf dem Centre Court – am „Kids Day“ musste Schiedsrichter Mohamed Lahyani regelmäßig bei den Zuschauern um Ruhe bitten – ließ sich Altmaier wenig ablenken. Mit dem Sieg zog er erstmals in die zweite Runde der Terra Wortmann Open ein.