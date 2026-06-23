Altmaier in Eastbourne im Achtelfinale

SID 23.06.2026 • 18:40 Uhr Der 27-Jährige bleibt nach seinem Coup von Halle in starker Verfassung.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat seine starke Form aus Halle/Westfalen konserviert. Der Kempener, der in Ostwestfalen zuletzt das Halbfinale erreicht hatte, gewann auch das Auftaktmatch seiner Wimbledon-Generalprobe beim ATP-Turnier in Eastbourne. Gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic siegte Altmaier mit 6:4, 7:6 (7:4). Im Achtelfinale trifft der 27-Jährige auf den Belgier Zizou Bergs.

Altmaier hatte bei den Terra Wortmann Open in Halle mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Nach Erfolgen über Rasen-Ass Hubert Hurkacz und den früheren US-Open-Sieger Daniil Medwedew stieß er erst zum dritten Mal in seiner Karriere in ein Halbfinale der ATP-Tour vor, dort war gegen den späteren US-Turniersieger Frances Tiafoe aber Schluss.