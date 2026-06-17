Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim Turnier in Halle/Westfalen für eine Überraschung gesorgt und ist mit einem Sieg über den Rasenexperten Hubert Hurkacz erstmals ins Viertelfinale der Terra Wortmann Open eingezogen. Der 27-Jährige aus Kempen setzte sich gegen den früheren Wimbledon-Finalisten aus Polen in einem packenden Match 3:6, 6:3, 7:5 durch und erreichte zum dritten Mal in diesem Jahr eine Runde der letzten acht.
Altmaier knackt in Halle Rasen-Ass
Mit einem Drei-Satz-Sieg gegen den früheren Wimbledon-Halbfinalisten erreicht der Kempener das Viertelfinale.
Stark in Halle: Daniel Altmaier
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Robert Gertzen
Altmaier spielt nun gegen den an Nummer vier gesetzten Russen Daniil Medwedew oder Terence Atmane (Frankreich) um den Einzug ins Halbfinale. Zumindest ein weiterer Deutscher wird in Halle die Runde der letzten acht erreichen: Alexander Zverev tritt am Donnerstag im Achtelfinale auf Yannick Hanfmann.
Der ausgezeichnete Rasenspieler Hurkacz, der 2022 in Halle gewonnen und 2024 das Finale gegen Jannick Sinner verloren hatte, setzte Altmaier zu Beginn gehörig unter Druck. Ab dem zweiten Satz war der Deutsche aber richtig gut im Spiel und zeigte eine seiner besten Leistungen auf dem schnellen Untergrund.
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