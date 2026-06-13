Amerikanisches Finale in Stuttgart: Fritz fordert Shelton

SID 13.06.2026 • 19:18 Uhr Beim 250er-Event treffen die beiden topgesetzten Spieler aufeinander.

Der US-Amerikaner Ben Shelton ist beim ATP-Turnier in Stuttgart ins Finale eingezogen. Der Weltranglistenfünfte rang den Tschechen Jiri Lehecka in einem Abnutzungskampf auf Augenhöhe, bei dem jeder Satz im Tiebreak entschieden wurde, mit 6:7 (4:7), 7:6 (16:14), 7:6 (8:6) nieder und trifft im Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) auf seinen Landsmann Taylor Fritz. Das Finale des 250er-Events ist somit nicht nur ein rein amerikanisches, sondern auch das der zwei topgesetzten Spieler des Wettbewerbs.

Fritz hatte seinerseits den Finaleinzug bereits am Nachmittag gegen Alexander Bublik (Kasachstan) glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 perfekt gemacht. Für den 28-Jährigen ist es das zweite Finale in diesem Jahr, im Februar stand er im Endspiel des 500er-Events in Dallas.