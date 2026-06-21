Cerúndolo holt Titel im Queen’s Club

SID 21.06.2026 • 17:48 Uhr Francisco Cerúndolo, Bruder des Pariser Sinner-Bezwingers, triumphiert in einem spannenden Londoner Finale.

Der argentinische Tennisprofi Francisco Cerúndolo hat die Wimbledon-Generalprobe im Londoner Queen’s Club gewonnen und damit seinen ersten Titel bei einem Turnier der 500er-Kategorie geholt. Der 27-Jährige setzte sich am Sonntag im Endspiel gegen Tommy Paul (USA) 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 durch.

Cerúndolo, dessen jüngerer Bruder Juan Manuel bei den French Open sensationell den Weltranglistenersten Jannik Sinner bezwungen hatte, feierte seinen fünften Turniersieg und den zweiten im Jahr 2026 nach den Argentina Open. Zum zweiten Mal gewann er ein Rasenturnier – 2023 hatte er im Finale von Eastbourne ebenfalls gegen Paul gesiegt. Der US-Amerikaner verpasste nun seinen zweiten Erfolg im Queen’s Club nach 2024.