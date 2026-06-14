"Unglaublich": Zverev äußert sich zu Support in Deutschland

SID 14.06.2026 • 15:13 Uhr Alexander Zverev jubelt noch immer über seinen großen Erfolg bei den French Open. Dabei wendet er sich auch an das Publikum in Deutschland.

Alexander Zverev hat sich eine Woche nach seinem Triumph bei den French Open ausführlich bei seinen Fans bedankt.

„Der Support, den ich aus Deutschland bekommen habe – nicht nur die letzten zwei Wochen, sondern die letzten 15 Jahre – ist unglaublich“, sagte Zverev bei einer Ehrung kurz vor dem Start des Rasenturniers in Halle/Westfalen: „Es hat mir unfassbar viel gebracht, unfassbar viel geholfen, dass ich weiß, dass zuhause wirklich alle mitfiebern.“

„Es macht mir so viel mehr Spaß und macht Tennis so viel einfacher, wenn ich weiß, dass ich eure Unterstützung habe“, fügte Zverev an: „Dieser Pokal ist mit meiner ganzen Familie, mit meiner ganzen Mannschaft über die letzten 30 Jahre verdient.“ Es solle nicht sein letzter sein, auch nicht auf Grand-Slam-Ebene, versprach er.

Präsident Dietloff von Arnim vom Deutschen Tennis Bund (DTB) und Halles Turnierdirektor Ralf Weber würdigten Zverevs Erfolg.

Lob für Zverev: „Du entfachst riesengroße Begeisterung“

„Du entfachst eine riesengroße Begeisterung“, sagte von Arnim, der von Zverev sogleich in die Pflicht genommen wurde. „Ich hoffe, dass wir in Deutschland, wenn ich aufhöre, nicht wieder 30 Jahre warten müssen, bis wir den nächsten Grand-Slam-Sieger haben“, sagte Zverev.

Zverev hatte vergangenen Sonntag als erster Deutscher in der Ära des Profitennis seit 1968 den Titel bei den French Open gewonnen. Zugleich wurde er der erste deutsche Grand-Slam-Sieger im Männereinzel seit Boris Becker 1996 bei den Australian Open.

Nun steht für den 29-Jährigen der Belagwechsel von Sand auf Rasen an.