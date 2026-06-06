Der deutsche Tennis-Hoffnungsträger Justin Engel muss auf die Teilnahme am Rasenturnier in Stuttgart in der kommenden Woche verzichten. Der 18-Jährige laboriert weiter an Ellbogenproblemen, die am Montag in Basel näher untersucht werden sollen.
Youngster sagt für Stuttgart ab
Im Vorjahr im Viertelfinale, jetzt nicht dabei: Hoffnungsträger Justin Engel kassiert einen Rückschlag.
Fehlt in Stuttgart: Justin Engel
© picture-alliance/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
Engel, der im Vorjahr am Weissenhof mit dem Einzug ins Viertelfinale sein bestes Ergebnis auf der ATP-Tour erreicht hatte, trat zuletzt Mitte Mai beim Turnier in Hamburg an und verlor dort in der ersten Runde. Der Nürnberger plagt sich schon seit März mit Schmerzen am Ellbogen, bisherige Behandlungen brachten nicht den erhofften Erfolg.
Zuvor hatte bereits Topspieler Alexander Zverev seine Teilnahme in Stuttgart abgesagt, da er noch am Schlusstag bei den French Open in Paris im Einsatz ist.
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