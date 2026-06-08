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Tennis: Roger Federer kehrt zu den US Open zurück

Federer kehrt zu den US Open zurück

Roger Federer kehrt auf den Tennisplatz zurück. Der Schweizer schlägt bei einem Show-Event auf.
Mit 20 Grand-Slam-Titeln hat Roger Federer alles gewonnen, was man gewinnen kann. Der Schweizer blickt auf seine Karriere zurück und gibt einen Ratschlag an junge Profis.
SID
Roger Federer kehrt auf den Tennisplatz zurück. Der Schweizer schlägt bei einem Show-Event auf.

Roger Federer kehrt zu den US Open zurück. Das Schweizer Tennisidol schlägt im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres bei einem Show-Event auf.

Wie der Veranstalter am Montag bekannt gab, wird Federer an der Seite des US-Open-Siegers von 2003 Andy Roddick sowie der Tennislegenden Andre Agassi und John McEnroe spielen.

Federer gewann die US Open fünfmal

Federer hat in Flushing Meadows große Erfolge gefeiert. Fünf seiner 20 Grand-Slam-Titel gewann der Schweizer in New York, von 2004 bis 2008 war er im mächtigen Arthur Ashe Stadium nicht zu schlagen gewesen. Die US Open 2026 starten am 30. August.

„So viele unvergessliche Momente meiner Karriere haben sich in New York ereignet, und das Arthur-Ashe-Stadion ist ein Ort, der mir sehr viel bedeutet“, wird Federer in der Pressmitteilung zitiert. „Ich habe es vermisst, Teil dieser Atmosphäre zu sein und die unglaubliche Energie zu spüren, die die Fans jedes Jahr mitbringen.“

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