"Haben schon gesprochen": Zverev winkt Wiedersehen mit Cobolli

SID 15.06.2026 • 05:42 Uhr Beim ATP-Turnier in Halle könnte der French-Open-Sieger Alexander Zverev auf seinen Final-Widersacher treffen. Jetzt in Deutschland zu spielen, motiviere Zverev.

1500 WhatsApp-Nachrichten sind abgearbeitet, der Empfang in der Heimat hinter sich gebracht – nun wartet wieder das Kerngeschäft: Alexander Zverev schlägt nach seinem French-Open-Sieg beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen auf. Dort könnte es im Endspiel ein Wiedersehen mit Paris-Finalgegner Flavio Cobolli geben.

„Wir haben schon miteinander gesprochen“, sagte Zverev: „Er hat gesagt, es geht ihm super. Für ihn war es auch ein Riesenerfolg, überhaupt im Finale zu sein. Ich glaube für ihn war es eine positive Woche.“

Vorbereitungen auf Wimbledon laufen

Zverev, der vor Turnierstart in Halle für seinen Grand-Slam-Titel geehrt wurde, freue sich zunächst aber, zurück in Deutschland zu sein und „auch direkt hier spielen zu dürfen“. Job aber bleibe Job, betonte der 29-Jährige: „Ich muss mich auf dieses Turnier genauso vorbereiten“. Trotzdem würde er die vergangene Woche gegen nichts eintauschen: „Ich würde viel lieber solche Wochen nach jedem Grand Slam haben“, sagte Zverev.

Zudem sei das Vorbereitungsturnier für das Rasenhighlight Wimbledon auf deutschem Boden die richtige Motivation für den Hamburger, nach all den Feierlichkeiten weiterzumachen: „Ich möchte auch mit dem Publikum Erlebnisse feiern. Deswegen freue ich mich, hier auf dem Platz zu stehen“.