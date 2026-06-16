Halle: Hanfmann überrascht mit Sieg gegen Fonseca

SID 16.06.2026 • 14:24 Uhr Yannick Hanfmann gewinnt überraschend gegen Joao Fonseca. Der Karlsruher schlägt den aufstrebenden Brasilianer klar in zwei Sätzen.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen überraschend die erste Hürde genommen. Der 34-Jährige entschied das Match gegen den Brasilianer Joao Fonseca, Nummer 25 der Weltrangliste, mit 6:2 und 6:2 für sich und steht nun im Achtelfinale.

Der Karlsruher, der noch am Sonntag gemeinsam mit Jan-Lennard Struff die Doppelkonkurrenz in Stuttgart gewonnen hatte, feierte seinen 100. Karrieresieg im Einzel auf der Tour.

Seinem Gegner ließ er dabei keine Chance, ins Match zu finden. Hanfmann erreichte bei den Terra Wortmann Open zum zweiten Mal nach 2023 das Achtelfinale.

Tennis: Hanfmann könnte jetzt auf Zverev treffen

Im nächsten Match des Vorbereitungsturniers auf das Highlight der Rasensaison in Wimbledon (ab 29. Juni) könnte es für Hanfmann zu einem deutschen Duell mit Alexander Zverev (Nr. 1) kommen, der auf den Tschechen Vit Kopriva trifft.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN