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Halle: Kyrgios sagt kurzfristig verletzungsbedingt ab

Halle: Kyrgios sagt kurzfristig ab

Nick Kyrgios musste seine Teilnahme am ATP-Turnier in Halle/Westfalen absagen. Der Australier zog sich im Training eine Verletzung am rechten Knie zu.
Für Halle verletzungsbedingt raus: Nick Kyrgios
Für Halle verletzungsbedingt raus: Nick Kyrgios
© picture-alliance/SID/Philippe Ruiz
SID
Nick Kyrgios musste seine Teilnahme am ATP-Turnier in Halle/Westfalen absagen. Der Australier zog sich im Training eine Verletzung am rechten Knie zu.

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios musste seine Teilnahme am ATP-Turnier in Halle/Westfalen absagen. Grund dafür ist eine Verletzung am rechten Knie, die sich der 31-Jährige am Montag im Training zugezogen hatte. In der Doppelkonkurrenz rutscht dafür Daniel Altmaier aus Kempen mit seinem brasilianischen Partner Joao Fonseca ins Teilnehmerfeld.

„Es tut uns sehr leid und wir hätten uns gefreut, ihn hier auf dem Centre Court begrüßen zu dürfen“, sagte Turnierdirektor Ralf Weber. Kyrgios, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld des Turniers kam, hätte in der ersten Runde am Mittwoch in einem Topduell gegen den an Nummer drei gesetzten US-Amerikaner Ben Shelton gespielt. Der Italiener Lorenzo Sonego rückt als Lucky Loser ins Hauptfeld nach.

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Tennis: Altmaier rutscht ins Hauptfeld

Auch im Doppel wollte der Australier gemeinsam mit Mattia Bellucci (Italien) eingreifen. Für das Duo rutschen Altmaier (27) und Fonseca (19) ins Hauptfeld. Altmaier/Fonseca, die in der Qualifikation am Sonntag ausgeschieden waren, treffen am Dienstagabend auf Ethan Quinn und Learner Tien aus den USA.

Kyrgios hatte bei seiner bisher einzigen Teilnahme in Halle 2022 auf Anhieb das Halbfinale erreicht. Dort unterlag er jedoch dem späteren Turniersieger Hubert Hurkacz (Polen).

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