Halle: Schönhaus in Runde eins ohne Chance

SID 15.06.2026 • 13:00 Uhr Der Youngster Max Schönhaus, der in Halle mit einer Wildcard antrat, verlor gegen Learner Tien aus den USA.

Tennis-Youngster Max Schönhaus hat beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen eine Überraschung verpasst und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Der 18-Jahre alte Soester unterlag dem US-Amerikaner Learner Tien mit 2:6, 4:6.

Schönhaus, der eine Wildcard für das Hauptfeld der Terra Wortmann Open erhalten hatte, schlug bereits letztes Jahr in Halle auf, schaffte es jedoch nicht durch die Qualifikation. Noch im Mai hatte der 18-Jährige, der 2025 das Juniorenfinale der French Open erreichte, beim ATP-Turnier in Hamburg mit einer starken Leistung gegen Yannick Hanfmann aufgezeigt.

Den nur ein Jahr älteren Learner Tien, der sich unter anderem durch den Viertelfinaleinzug bei den Australien Open in den Top 20 der Weltrangliste etabliert hat, hatte sich Schönhaus am Samstag selbst zugelost. Der deutsche Nachwuchsspieler fungierte bei der Auslosung des Turnierbaums als Losfee.